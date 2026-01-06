Emekliye ayrılan 47 yıllık eğitimci alkışlarla uğurlandı
Karabük'te Kalaycılar İlkokulu müdürü olarak 43 yıl görev yapan Muzaffer Ramazan Çaylı, öğrencileri ve meslektaşları tarafından düzenlenen bir etkinlikle emekliye ayrıldı ve alkışlarla uğurlandı.
KARABÜK'te, emekliye ayrılan eğitimci Muzaffer Ramazan Çaylı (65), öğrenciler ve meslektaşları tarafından okuldan alkışlarla uğurlandı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde Kalaycılar İlkokulu'nda müdür olarak görev yapan eğitimci Muzaffer Ramazan Çaylı görev süresini tamamlayıp emekliye ayrıldı. 4 yıl öğretmenlik, 43 yıl da idareci olarak görev yapan Muzaffer Ramazan Çaylı için mesai arkadaşları ve öğrenciler tarafından veda etkinliği düzenlendi. Okul koridorlarında mesai arkadaşları ve öğrenciler tarafından Çaylı, alkışlar eşliğinde uğurlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel