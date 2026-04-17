Emek Partisi'nden Temel Conta İşçilerinin Gözaltına Alınmasına Tepki

Güncelleme:
Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, grevdeki Temel Conta işçilerinin gözaltına alınmasını kınayarak, emek ve demokrasi güçlerinin dayanışma göstermesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, grevdeki Temel Conta işçilerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, grevdeki Temel Conta işçilerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Gürkan, şunları kaydetti:

"Sermaye düzeninin çarkı yargı sisteminde de dönüyor. Örgütlenme hakkını kullanan ve halen grevlerini sürdüren Temel Conta işçilerine gözaltı kararı verilebiliyor. Patronlar emrediyor, sendikacılar Mehmet Türkmen, Başaran Aksu ve Doğukan Akan tutuklanabiliyor. Temel Conta işçisi de anayasal hakkını kullanarak Petrol-İş Sendikası'na üye olmuş ve grev hakkını kullanmıştır. Hak, hukuk tanımayan patrona karşı direniş haktır, mücadele meşrudur. Şimdi tüm emek ve demokrasi güçlerinin Temel Conta işçileriyle dayanışma zamanı."

Kaynak: ANKA
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın mesajı damga vurdu: Toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı

Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın sözleri damga vurdu

Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu

Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu
İslam Memiş, varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi

Varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi
Okula bıçakla girmeye çalışırken polis tarafından böyle yakalandı

Okul önünde bekleyen polis son anda fark edip böyle müdahale etti
Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın mesajı damga vurdu: Toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı

Antalya Diplomasi Forumu'na Şara'nın sözleri damga vurdu

Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu

Ani ölümü şüpheli bulundu

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var