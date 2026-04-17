Emek Partisi'nden Temel Conta İşçilerinin Gözaltına Alınmasına Tepki

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, grevdeki Temel Conta işçilerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Gürkan, şunları kaydetti:

"Sermaye düzeninin çarkı yargı sisteminde de dönüyor. Örgütlenme hakkını kullanan ve halen grevlerini sürdüren Temel Conta işçilerine gözaltı kararı verilebiliyor. Patronlar emrediyor, sendikacılar Mehmet Türkmen, Başaran Aksu ve Doğukan Akan tutuklanabiliyor. Temel Conta işçisi de anayasal hakkını kullanarak Petrol-İş Sendikası'na üye olmuş ve grev hakkını kullanmıştır. Hak, hukuk tanımayan patrona karşı direniş haktır, mücadele meşrudur. Şimdi tüm emek ve demokrasi güçlerinin Temel Conta işçileriyle dayanışma zamanı."

