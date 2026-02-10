Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasasından altın çalan şüpheli memur tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının emanet bürosundaki kasalardan 9 tam altın ve 5 çeyrek altın çaldığı öne sürülen emanet büro çalışanı memur, "zimmet" suçundan tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılığın emanet bürosunda yapılan rutin dışı denetimde 9 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunun tespiti üzerine resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayın faili olduğu belirlenen emanet memuru E.Ö, ifadesinde suçunu kabul etti.

Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen E.Ö, "zimmet" suçundan tutuklandı.