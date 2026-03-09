Haberler

Emeklilikte Adalet Derneği', Cumhurbaşkanlığına, Kademeli Emeklilik Talebine İlişkin Dosya İletti

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), 1999 sonrası sigorta başlangıcı olanların hak kayıplarının giderilmesi için Cumhurbaşkanlığına dosya sundu. Dernek, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşme talebinde bulundu.

(ANKARA) - Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), Cumhurbaşkanlığına, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı olanların yaşadığı hak kayıplarının giderilmesi için kademeli emeklilik taleplerini içeren bir dosya sunarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, dernek yetkilileriyle görüşmesi için talimatı verilmesini istedi.

EMADDER'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcına sahip vatandaşların yaşadığı hak kayıpları ve kademeli emeklilik taleplerini içeren kapsamlı bir dosyanın Cumhurbaşkanlığına iletildiği belirtildi.

3 yılı aşkın süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan randevu taleplerine yanıt alınamadığı vurgulanan paylaşımda, taleplerin Cumhurbaşkanlığı makamınca değerlendirilmesi istendi. Paylaşımda, "3 yılı aşkın süredir T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilettiğimiz randevu talebimize yanıt verilmemesi üzerine, dosyamızın Cumhurbaşkanlığı makamınca değerlendirilerek, Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'a randevu verilmesi yönünde talimat verilmesini talep ediyoruz. Talebimiz nettir: Emeklilikte adalet sağlanmalı; kademeli geçiş eşitlik ilkesinin gereğidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
