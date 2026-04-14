Elvin Hoxha Ganiyev, İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde AKM'de sahne aldı

Keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda konser verdi.

"Mum Işığında Senfonik Gala" konseri, sanatçıyı 3000 mumun aydınlattığı sahnede seyirciyle buluşturdu.

İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Tuna, konser öncesi yaptığı konuşmada, 80 yıldır bir geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'de çok sesli müziği yaşatma gayretindeyiz. Çabalarımızın somut bir örneğini sizinle paylaşıyoruz bu gece." dedi.

Konserin ilk bölümünde sahne alan Ganiyev, orkestra ile Jean Sibelius'un zorlu eserlerinden "Re minör Keman Konçertosu"nu icra etti.

Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki orkestra, gecenin ikinci bölümünde Nikolay Rimsky-Korsakov'un başyapıtı "Şehrazad op.35" eserini yorumladı.