Haberler

Elvin Hoxha Ganiyev, İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde AKM'de sahne aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, İstanbul Filarmoni Orkestrası ile birlikte AKM'de 'Mum Işığında Senfonik Gala' konseri verdi. 3000 mumun aydınlattığı sahnede, Ganiyev Jean Sibelius'un 'Re minör Keman Konçertosu'nu seslendirdi.

Keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda konser verdi.

"Mum Işığında Senfonik Gala" konseri, sanatçıyı 3000 mumun aydınlattığı sahnede seyirciyle buluşturdu.

İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Tuna, konser öncesi yaptığı konuşmada, 80 yıldır bir geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'de çok sesli müziği yaşatma gayretindeyiz. Çabalarımızın somut bir örneğini sizinle paylaşıyoruz bu gece." dedi.

Konserin ilk bölümünde sahne alan Ganiyev, orkestra ile Jean Sibelius'un zorlu eserlerinden "Re minör Keman Konçertosu"nu icra etti.

Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki orkestra, gecenin ikinci bölümünde Nikolay Rimsky-Korsakov'un başyapıtı "Şehrazad op.35" eserini yorumladı.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan 'doğrudan müzakere' kararı aldı

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle bir konuda anlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi

İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye itirafı
Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım

Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım
İsrail'in sakladığı bilanço ortaya çıktı! İşte İran saldırılarında ölenlerin sayısı

İsrail'in sakladığı savaş bilançosu! İşte ölenlerin sayısı
Yolun sonu geldi! Mauro Icardi'yi üzecek karar

Ve Icardi için yolun sonu!

İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi

İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye itirafı
Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi

Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor

İnfial yaratan görüntü! Videoyu izleyen polis hemen harekete geçti