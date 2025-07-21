Elmalık Köyü'nde Yağmur ve Şükür Duası Programı Düzenlendi

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Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde, kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle yağmur ve şükür duası programı gerçekleştirildi. Vatandaşlar, İlçe Müftüsü Erdem Dulun'un dualarına katıldı ve etkinlik sonrası yemek ikramı yapıldı.

Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde yağmur ve şükür duası programı düzenlendi.

Kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle köy meydanında toplanan vatandaşlar, İlçe Müftüsü Erdem Dulun'un dualarına hep birlikte eşlik etti.

Dua sonrası katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Elmalık köyü muhtarı Mustafa Ceyhan, yaptığı açıklamada, çiftçi vatandaşların talebi üzerine programı düzenlediklerini belirterek, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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