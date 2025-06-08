Elmalık Köyü'nde Gençler, Sinsin Oyunu ile Geleneksel Eğlence Düzenledi

Elmalık Köyü'nde Gençler, Sinsin Oyunu ile Geleneksel Eğlence Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, gençler sinsin oyunuyla eğlencenin tadını çıkardı. Organizasyonu Elvan Seyyid Kültür Eğitim Derneği ve Ankara Gençlik Derneği gerçekleştirdi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde gençler, sinsin oyunu oynayarak eğlendi.

Elmalık Köyü Elvan Seyyid Kültür Eğitim Derneği ile Ankara Gençlik Derneğinin organizasyonuyla Elmacık köyünde etkinlik düzenlendi.

Ankara Gençlik Derneği Başkanı Ali Keşkekci, bu tür etkinliklerin geleneksel kültürlerini yaşatmak ve gençleri bir araya getirmek adına önem taşıdığını vurgulayarak, destek veren kurumlara ve köy halkına teşekkür etti.

Daha sonra gençler tarafından sinsin oyunu oynandı.

Ateş etrafında oynanan sinsin, geleneksel Anadolu kültüründen izler taşıyor.

Programda halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi de sunuldu.

Programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Orta Kaymakamı Erkan Minuz, İçişleri Bakanlığı Müşaviri İsmail Kargulu, iş insanı Namık Tanık, Elmalık Köyü Muhtarı Mustafa Ceyhan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Ferdi Zeyrek felakete adım adım gitmiş

İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Felakete adım adım gitmiş
Trump, Elon Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ile Pentagon harekete geçti

Trump, Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ve Pentagon harekete geçti
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
Sivas'ta kene 2 can daha aldı

Sessiz tehlike 2 can daha aldı! Kentte kayıp sayısı 6'ya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler

Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Arda Güler'le ilgili transfer iddiası İspanya'yı salladı

Arda hakkında İspanya'yı sallayan iddia
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Bu böceği öldürmenin cezası 560 bin TL

Bu böceği öldüren servet ödeyecek
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi

İstanbul zirvesinin en büyük kazanımı yok oldu
Fransa'da iki futbolcuya 'LGBT' cezası

Dünyaca ünlü futbolculara "LGBT" cezası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.