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Elmalık Köyü'nde Gençler İçin Dayanışma Etkinliği Düzenlendi

Elmalık Köyü'nde Gençler İçin Dayanışma Etkinliği Düzenlendi
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Elmalık Sevdalıları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, farklı illerde yaşayan Elmalık köyü gençleri bir araya geldi. Dernek Başkanı Ali Keşkekci, etkinliğin amacı olarak gençlerin tanışması ve kaynaşmasını vurguladı.

Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde tanışma ve dayanışma etkinliği düzenlendi.

Elmalık Sevdalıları Derneği tarafından Elmalık Köyü Kültür Evi'nde düzenlenen etkinlikte, Elmalık köyünden olan farklı illerde yaşayan çok sayıda genç katıldı.

Dernek Başkanı Ali Keşkekci, yaptığı açıklamada, Elmalık köylü gençlerin birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmalarını amaçladıklarını söyledi.

Etkinlik boyunca gençlerin oyunlarla hem eğlendiğini hem de yeni arkadaşlıklar kurduğunu dile getiren Keşkekci, etkinliğin her yıl devam etmesi için gayret edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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