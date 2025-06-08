Elmalık Köyü'nde Elvan Seyyid Hazretleri Anma Programı Düzenlendi

Elmalık Köyü'nde Elvan Seyyid Hazretleri Anma Programı Düzenlendi
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Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde, Elvan Seyyid Hazretleri Anma Programı gerçekleştirildi. Etkinlikte Ankara Dostlar Konağı Seymen Ekibi gösteri sundu ve ilahi ile kasideler seslendirildi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde, Elmalık Beldesi Sosyal Yardım, Eğitim ve Dayanışma Derneği (ELESDER) ile Elmalık Köyü Muhtarlığı tarafından Elvan Seyyid Hazretleri Anma Programı gerçekleştirildi.

Elmalık Köyü Elvan Seyyid Türbesi'nin yanındaki alanda düzenlenen programda Ankara Dostlar Konağı Seymen Ekibi gösteri sundu.

Ardından Mustafa Özcan Güneşdoğdu ilahi ve kasideler seslendirdi. Etkinlikte ayrıca yöresel halk oyunları gösterileri sergilendi.

Programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, İçişleri Bakanlığı Müşaviri İsmail Kargulu, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, Elmalık Köyü Muhtarı Mustafa Ceyhan, iş insanı Namık Tanık ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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