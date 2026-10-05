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Elmalı Devlet Hastanesi'ne kurulan mamografi cihazı kadınlara hizmet sunmaya başladı

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Elmalı Devlet Hastanesi'ne kurulan mamografi cihazı kadınlara hizmet sunmaya başladı
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Elmalı Devlet Hastanesi'nde meme kanserinin erken teşhisinde kullanılan modern mamografi cihazı hizmete alındı. Cihaz sayesinde ilçedeki kadınlar taramalarını çevre ilçelere gitmeden hastanede yaptırabilecek.

Elmalı Devlet Hastanesi bünyesinde meme kanserinin erken teşhisinde kullanılan modern mamografi cihazı hizmete alındı.

Hizmet sayesinde, ilçedeki kadınların mamografi taramalarını çevre ilçelere gitmeden hastane bünyesinde yaptırabilmelerine imkan sağlandı.

Elmalı Devlet Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Durmaz, meme kanserinde erken teşhisin tedavi başarısı açısından önem taşıdığını belirterek, kadınların düzenli kontrollerini yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Durmaz, 40 yaş üzerindeki kadınların düzenli klinik muayene ve hekim önerisi doğrultusunda mamografi taraması yaptırmasının önemine dikkati çekerek, "Ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan veya risk faktörü taşıyan kadınlarımıza mutlaka tarama yaptırmalarını öneriyoruz. Özellikle meme kanserinde erken tanı tedavinin başarısı için çok önemli. Hastanemiz bünyesinde kurulan modern mamografi cihazımız bu konuda büyük eksikliği gidermiş olacak. 40 yaş üstü kadınlarımız ilgili hekimlerimize başvurarak taramalarını yaptırsınlar." dedi.

Kaynak: AA
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