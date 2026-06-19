Elmalı'da taş düşen yolda çalışma yapıldı
Antalya'nın Elmalı ilçesi Yuva yaylası yolunda sağanak yağışların ardından yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı. Belediye ekipleri iş makineleriyle kayaları kaldırarak yolu yeniden ulaşıma açtı.
Antalya'nın Elmalı ilçesi Yuva yaylası yolunda, sağanak sonrası taş düşen yolda çalışma yapıldı.
Elmalı Belediye ekipleri, Kapantaş mevkisinde yoğun yağışların ardından yamaçtan koparak yola düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan yolda çalışma gerçekleştirdi.
İş makineleri yardımıyla yola düşen kayalar kaldırılarak, yol yeniden ulaşıma açıldı.
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, kapanan yolda temizlik ve yol açma işlemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Kaynak: AA / Ali Karataç