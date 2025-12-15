Haberler

Elmalı'da devlet hastanesine tıbbi cihaz desteği

Elmalı'da devlet hastanesine tıbbi cihaz desteği
Antalya'nın Elmalı ilçesinde Verem Savaş Derneği, Elmalı Devlet Hastanesi bünyesinde kurulacak göz polikliniği için tıbbi cihaz desteğinde bulundu. Başhekim Murat Yüncü, dernek başkanına teşekkür plaketi takdim etti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Verem Savaş Derneği, Elmalı Devlet Hastanesi bünyesinde kurulacak göz polikliniği için tıbbi cihaz desteğinde bulundu.

Hayırseverlerin de desteğiyle alınan tıbbi cihaz tesliminin ardından, Başhekim Murat Yüncü, Elmalı Verem Savaş Derneği Başkanı Salih Baybars Türkiş'e teşekkür plaketi takdim etti.

Bu katkının yalnızca bağış değil toplumsal sorumluluğun güçlü bir göstergesi olduğunu belirten Yüncü, "Derneğimiz bu konuda büyük bir sorumluluk üstlendi. Dernek yönetimimize, hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Elmalı için son derece kıymetli bir kazanımdır." dedi.

Türkiş de ilçeye kalıcı yatırımlar için sivil toplumla işbirliği yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, destek veren tüm Elmalı halkına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
Haberler.com
