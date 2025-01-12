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Elmadağ'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Elmadağ'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

E.D. idaresindeki 06 HE 1734 plakalı otomobil, D-200 kara yolu Kırıkkale-Ankara sınırında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta bulunan M.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile A.D, Ü.D. ve A.Ş. Kırıkkale ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

M.D'nin cenazesi de incelemenin ardından morga gönderildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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