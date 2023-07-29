Elmadağ'da Minibüse Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 10 Yaralı

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde, yolcu indirmek için duran minibüse otomobilin çarptığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Ankara-Samsun kara yolu Elmadağ mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CNG 31 plakalı minibüs, yolcu indirmek için yol kenarında durdu. Arkadan gelen 06 COV 34 plakalı otomobil minibüse çarptı. Kazaya karışan araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı başka bir otomobil de yol kenarındaki otluk araziye devrildi. Kazada minibüs yolcusu Mürsel Akdoğan (47) hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelerde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.