Haberler

Ella Langley'in Tulsa konseri ciddi güvenlik tehdidi nedeniyle iptal edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ella Langley'in Oklahoma'nın Tulsa kentindeki biletleri tükenen konseri, ciddi güvenlik tehdidi gerekçesiyle iptal edildi. Yerel güvenlik güçleri, katılımcıların can güvenliğini tehdit eden ihbar aldıklarını doğruladı; iki taramada tehlike arz eden unsur bulunmadı.

ABD'de ses sanatçısı Ella Langley'in Oklahoma eyaletinde düzenleyeceği konserinin "ciddi güvenlik tehdidi" gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

NBC News televizyonunun haberine göre, Langley'in, eyaletin Tulsa kentinde düzenleyeceği ve "biletleri tamamen tükenen" konseri ciddi bir güvenlik tehdidi gerekçesiyle iptal edildi.

Eyaletteki yerel güvenlik güçleri de "konser katılımcılarının can güvenliğini tehdit eden ihbar aldıklarını" doğruladı.

27 yaşındaki sanatçı Langley de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, durumdan dolayı özür diledi ve kararın "yerel yetkililer ve mekan yönetiminin tavsiyesi üzerine alındığını" belirtti.

Langley, paylaşımında, "hayranlarının, mekan çalışanlarının ve ekibinin güvenliğine" dair endişeler taşındığını kaydederek, "Hiç kimseyi tehlikeye atmayı kabul edemem." ifadesini kullandı.

Konserin gerçekleşeceği bölgede bomba imha uzmanları ve devriye polislerinin iki kez yaptığı güvenlik taramasında "tehlike arz eden herhangi bir unsura rastlanmadığı" ifade edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 71 sitede yayınlandı.
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?

'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı

Galatasaray'a büyük müjde! Dursun Özbek kürsüden duyurdu
45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu

45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var

AK Parti'ye geçenlerin ardından yeni sürpriz! Sırada büyükşehir var
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?

Ne bu tavırlar İlkay? Galatasaray taraftarı çileden çıktı
Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenleme geliyor! Eczaneden direkt alınabilecek

Yeni düzenlemeyi bakan duyurdu! Artık eczaneden direkt alınabilecek
Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı

Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı