"Elizabeth Line" 24 Mayıs'ta kullanıma açılıyor

Elizabeth Line'nın Tottenham Court Road durağının girişinden görüntüler

Elizabeth Line'nın Bond Street durağından inşaatından görüntüler LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da inşaatı yaklaşık 10 yıl süren ve yapımı için 18.8 milyar İngiliz Sterlini harcanan yeni metro hattı "Elizabeth Line" 24 Mayıs'ta kullanıma açılacak.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ismi verilen 42 km uzunluğundaki yeni metro hattının açılışı 4 yıl gecikmişti.