Elif Buse Doğan'dan yeni şarkı: Eski Tadım Yok Artık

Türk müziğinin genç ve yetenekli seslerinden Elif Buse Doğan, Uğur Işılak'ın sözü ve müziği olan 'Eski Tadım Yok Artık' şarkısıyla sevenleriyle buluştu. Şarkı, Salih Sakarya tarafından düzenlendi ve tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Türk müziğinin genç ve yetenekli seslerinden Elif Buse Doğan, kendine özgü yorumuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Doğan, sözü ve müziği Uğur Işılak'a ait olan "Eski Tadım Yok Artık" ile sevenleriyle buluştu.

İlk olarak sosyal medyaya yüklediği "Eski Tadım Yok Artık" videosu çok beğenilince Doğan, dinleyicilerinin yoğun ısrarı üzerine de stüdyoya girerek şarkıyı hazırladı.

Elif Buse Doğan'ın yeniden seslendirdiği ve düzenlemesi Salih Sakarya'ya ait olan "Eski Tadım Yok Artık" 27 Ekim'de tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Doğan, "Eski Tadım Yok Artık" adlı teklisinin ardından da sevenlerine arabesk projesiyle sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

"Eski Tadım Yok Artık" künyesi

Söz-Müzik: Uğur Işılak

Düzenleme: Salih Sakarya

Mix: Salih Sakarya

Mastering: Emre Kıral

E. Bağlama: Mustafa İpekçioğlu

Eski Tadım Yok Artık" sözleriyle;

Şarkı Sözü

Kalbi kırık bir sevdakarım

Bir yanım tam, bir yanım yarım

Bitmiyor ahuzarım

Belki yok, belki varım

Ne haldeyim farkında mısın?

Eski tadım yok artık, durgunum, duruldum

Belli etmedim ama incindim, kırıldım

Hep içime atmaktan inan ki yoruldum