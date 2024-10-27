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Elif Ana'ya Saygı Anma Töreni Gerçekleştirildi

Elif Ana'ya Saygı Anma Töreni Gerçekleştirildi
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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Pazarcık ilçesinde 'Elif Ana' olarak tanınan Elif Sugan için düzenlenen anma programına katıldı. Ünlüer, Elif Ana'nın toplumda yardımlaşma ve insan sevgisini temsil ettiğini belirtti. Programda, Türk kültürünün birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıkarıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Pazarcık ilçesinde yardımseverliğiyle tanınan ve toplum arasında "Elif Ana" olarak bilinen Elif Sugan'ı anma programına katıldı.

Vali Ünlüer, Elif Sugan'ın vefatının 33. yılı dolayısıyla Akdemir Mahallesi'ndeki Elif Ana Türbesi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

Burada konuşan Ünlüer, Elif Ana'nın yardımlaşma ve insan sevgisini öne çıkartan bir sembol haline geldiğini söyledi.

Hoşgörü ve sevginin toplumların vazgeçilmezi arasında olduğunu ifade eden Ünlüer, "Elif Ana gibi bizim toplumumuzun birleştirici unsurlara çok daha sıkı sarılıp sahip çıkmamız gerekiyor. Çok daha sık bir araya gelip bunu pekiştirmemiz gerekiyor. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz ve Elif Ana gibi sembol isimlerin birleştirici gücünü daha iyi anlıyoruz. Bu tür birliktelik ve paylaşımların artmasını ve ülkemize hayrılar getirmesini diliyorum." dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle birçok ilin büyük acılar yaşadığını ifade ederek, "Burası dostluk ve beraberliğin merkezi. Birlik iyidir, ayrımı unutalım ve el ele hep birlikte yaşadığımız zor günlerden beraber çıkalım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Elif Ana Türbesi'ni ziyaret ederek dua eden misafirler, semah gösterisi ve mahalli sanatçılar tarafından verilen konseri izledi.

Anma programının sonunda katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel

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