Gazeteci Elif Akgül, "Örgüt Üyeliği" Suçlamasından Beraat Etti

Halkların Demokratik Kongresi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan gazeteci Elif Akgül ve siyasetçi Mehmet Saltoğlu, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasından beraat etti.

(İSTANBUL) HDK'ya yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve yaklaşık 4 ay tutuklu kalan gazeteci Elif Akgül ve siyasetçi Mehmet Saltoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraatlarına karar verildi.

Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik operasyon kapsamında 18 Şubat'ta gözaltına alınıp tutuklanan, 2 Haziran'da ise tahliye edilen gazeteci Elif Akgül'ün ve siyasetçi Mehmet Saltoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Savcı ceza istedi, heyet beraat kararı verdi

Sanık ve avukatları duruşma salonunda hazır bulunduğu duruşmada savcılık, mütalaasında sanıkların üzerine atılı suçtan hapisle cezalandırılmasını talep etti. Akgül ve Saltoğlu mütalaaya karşı beyanda bulundu. Mahkeme heyeti, suçu işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle Akgül ve Saltoğlu'nun beraatlarına karar verdi.

