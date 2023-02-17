Bağış yapmadı diye eleştirilmişti! "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 1 milyon TL gönderen eski Başbakan Tansu Çiller sessizliğini bozdu

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasına bağlanıp uzun uzun konuştuktan sonra yaptığı bağışı açıklamayan eski Başbakan Tansu Çiller tepki çekmişti. Daha sonra 1 milyon TL bağış yaptığı ortaya çıkan Çiller'den yeni bir açıklama geldi. Fatih Altaylı'ya konuşan Çiller, "Birkaç dakika konuştum ve telefon kapandı. Ben de bağışımı açıklama fırsatı bulamadım ve haklı olarak sanki bağışta bulunmamışım gibi bir algı oluştu. Yeniden bağlanmak istemedim. Programda açıkladılar. Bağışımı baştan yapmıştım" dedi.

10 ilde büyük yıkıma yol açan depremin ardın yaraların sarılması için geçtiğimiz günlerde "Türkiye Tek Yürek" adı altında bağış kampanyası düzenlendi. KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan kampanyaya yüz binlerce kişi bağış yaparken, toplamda 115 milyar 124 milyon 528 bin TL toplandı.

ÇİLLER TEPKİLERİN ODAĞINA OTURMUŞTU

Yardım gecesine katılanlardan biri de eski Başbakan Tansu Çiller oldu. Çiller'in yayında uzun uzun konuşup bağış miktarını açıklamadan telefonu kapatması üzerine birçok kişi tepki gösterdi.

1 MİLYON TL BAĞIŞ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çiller'in bağış yapmadığına yönelik eleştiriler olurken, programın ilerleyen saatlerinde 1 milyon TL bağış yaptığı açıklandı.

ÇİLLER'DEN YENİ AÇIKLAMA

Tartışmaların odağında olan Çiller, konuyla alakalı Habertürk yazarı Fatih Altay'lıya konuştu. Yayına bağlanmak istemediğini ancak teşvik olması için bağlandığını belirten Çiller, programın başında bağışını yaptığını söyledi.

Çiller'in Altay'lıya yaptığı açıklama şöyle:

"Yardım kampanyası yapılacağı söylenince, ben de ailem adına 1 milyon TL katkıda bulunmak istedim. Bunu da bildirdim ve parayı da yayından önce ilgili kuruluşa aktardım. Doğrusu yayına bağlanma niyetim de yoktu. Ancak bağlanmamın önemli olacağı, teşvik edici olacağı söylenince kabul ettim. Yayına bağladılar. Oldukça karışık, gürültülü bir ortamdı ve birtakım teknik sorunlar da vardı anladığım kadarı ile. Birkaç dakika konuştum ve telefon kapandı. Ben de bağışımı açıklama fırsatı bulamadım ve haklı olarak sanki bağışta bulunmamışım gibi bir algı oluştu. Bunu düzeltmek için yayını tekrar aradım ama yarım saat kadar ulaşmak mümkün olmadı. Sonunda ulaştım ve söyledim. Yeniden bağlanmak istemedim siz açıklarsınız dedim. Acun Bey de bunu açıkladı. Emin olunuz ki, bağışımı baştan yapmıştım"