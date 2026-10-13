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Elektrikli skuter işletmecilerine üçüncü ihlalde 170 bin lira ceza ve 6 ay durdurma geldi

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Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde değişiklik Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi; işletmecilere uygulanacak idari para cezaları artırıldı. İzin sayısını üçüncü kez aşan işletmecinin faaliyeti 6 ay durdurulacak ve 170 bin lira ceza kesilecek.

Elektrikli skuter işletmecisi firmalara aykırılık durumunda uygulanacak idari para cezaları artırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri bakanlıkları tarafından hazırlanan "Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği ve yetki belgesi yükümlülüklerine ilişkin genel hususlara aykırı davrananlara 8 bin 687 lira, yetkisiz, izinsiz ve yetki belgesi sınırları dışında elektrikli skuter işletmeciliği yapanlara 86 bin 900 lira idari para cezası uygulanacak.

Yetki belgesi sahiplerinin faaliyet gösterdikleri il için aldıkları toplam elektrikli skuter izin sayısını ilk aştıklarında 8 bin 687 lira, ikincisinde 86 bin 900 lira, üçüncüsünde 170 bin lira ceza kesilecek ve faaliyetleri 6 ay durdurulacak.

Çağrı merkezi kurma şartını ihlal edenlere de 43 bin 447 lira idari para cezası verilecek.

Denetim yetkililerine inceleme için gereken bilgi veya belgeleri ibraz etmeyen işletmecilere de 50 bin lira ceza kesilecek.

Birden fazla kusurun bir arada işlenmesi durumunda her bir kabahat için ayrı idari para cezası karar tutanağı tanzim edilecek.

Kaynak: AA
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