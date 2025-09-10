Haberler

Elektrikli Çit Kurarken Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çameli ilçesinde domuzları önlemek amacıyla elektrikli çit çeken Yılmaz Kaplan, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
