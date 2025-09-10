Elektrikli Çit Kurarken Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Çameli ilçesinde domuzları önlemek amacıyla elektrikli çit çeken Yılmaz Kaplan, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Denizli'nin Çameli ilçesinde bahçesine elektrikli çit çektiği sırada akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Yılmaz Kaplan (50), Gökçeyaka Mahallesi'ndeki bahçesine, domuzların girmesini önlemek amacıyla elektrikli çit çektiği sırada akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, yaşamını yitirdi.
Kaplan'ın cenazesi işlemlerin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel