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Elektrikli araç devrildi, sürücü öldü

Elektrikli araç devrildi, sürücü öldü
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ARTVİN’in Şavşat ilçesinde Şemsettin Öngül (75), kullandığı elektrikli aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde Şemsettin Öngül (75), kullandığı elektrikli aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Erikli köyü Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde Şemsettin Öngül'ün kontrolünü yitirdiği elektrikli araç, şarampole devrildi. Kazada aracın altında kalan Öngül, hayatını kaybetti. Şemsettin Öngül'ün cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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