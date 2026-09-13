Elektrikli araç devrildi, sürücü öldü
ARTVİN’in Şavşat ilçesinde Şemsettin Öngül (75), kullandığı elektrikli aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde Şemsettin Öngül (75), kullandığı elektrikli aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Erikli köyü Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde Şemsettin Öngül'ün kontrolünü yitirdiği elektrikli araç, şarampole devrildi. Kazada aracın altında kalan Öngül, hayatını kaybetti. Şemsettin Öngül'ün cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı