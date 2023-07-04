Elektrik panosu gürültüyle yanmaya başladı, ekipler alarma geçti

SİVAS - Sivas'ta yer altında bulunan elektrik trafosunun gürültüyle yanmasıyla ekipler alarma geçti.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Yunus Emre Mahallesi 16. Sokakta meydana geldi. Yer altında bulunan trafo bilinmeyen bir nedenle kısa süreliğine gürültüyle yandı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ÇEDAŞ elektrik ekipleri ise herhangi başka bir olumsuzluk olmaması için önlem aldı. Yanma anı kısa süreliğine cep telefonu kamerasına yansıdı.