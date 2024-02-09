Elektrik işçileri Wuhan'da hasar gören elektrik hatlarını onarıyor

1. Elektrik işçilerinden çeşitli görüntüler

2. Kar fırtınasının vurduğu bölgelerden çeşitli görüntüler

Çin'in Wuhan kentindeki elektrik işçileri, dondurucu hava, yağmur ve kar nedeniyle hasar gören elektrik hatlarını onarmak için aralıksız 80 saatten fazla bir süredir çalışıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuhan'dan bildiriyor. (XHTV)