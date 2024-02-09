Üye Girişi
Haberler

Elektrik işçileri Wuhan'da hasar gören elektrik hatlarını onarıyor

Güncelleme:

Çin'in Wuhan kentindeki elektrik işçileri, dondurucu hava, yağmur ve kar nedeniyle hasar gören elektrik hatlarını onarmak için aralıksız 80 saatten fazla bir süredir çalışıyor.

1. Elektrik işçilerinden çeşitli görüntüler

2. Kar fırtınasının vurduğu bölgelerden çeşitli görüntüler

Çin'in Wuhan kentindeki elektrik işçileri, dondurucu hava, yağmur ve kar nedeniyle hasar gören elektrik hatlarını onarmak için aralıksız 80 saatten fazla bir süredir çalışıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuhan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Wuhan Çin Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title