Elektrik Dağıtım Firması Çalışanı Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

ADAPAZARI'nda bakım-onarım çalışması yaptığı sırada akıma kapılan elektrik dağıtım firması çalışanı Beraat Boz (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay bugün Adapazarı şehir merkezindeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Planlı bakım-onarım çalışması sebebiyle parktaki elektrik hatlarını kontrol eden elektrik dağıtım firması işçisi Beraat Boz, dengesini kaybederek elektrik akımına kapıldı. Olayı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Boz, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis iş kazası ile ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Beraat Boz'un cenazesinin, yarın öğle vakti Şeker Mahallesi'ndeki İstiklal Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.