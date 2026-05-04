Elektrik arıza ekibinin aracı şarampole devrildi: 3 yaralı

DÜZCE'de elektrik arıza ekibini taşıyan kamyonetin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kaynaşlı ilçesine bağlı Bıçkıyanı köyünde meydana geldi. Elektrik arıza firmasına ait ekibin bulunduğu, S.S. (29) idaresindeki 20 ACG 100 plakalı kamyonet, kar yağışının etkili olduğu yolda kontrolden çıkıp bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.K. (21) ve S.K. (26) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı