Ele ele tutuşup hırsızlık yapmışlardı, 4 gün sonra yine aynı suçtan yakalandılar - Haberler

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Ele ele tutuşup hırsızlık yapmışlardı, 4 gün sonra yine aynı suçtan yakalandılar

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Ele ele tutuşup hırsızlık yapmışlardı, 4 gün sonra yine aynı suçtan yakalandılar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde el ele tutuşup girdikleri apartman bahçesinde, merdiven altında kamp sandalyeleri ile masa çalan biri kadın 2 kişi, bu kez de cami tuvaletinin kapı kilitleriyle tokmaklarını çaldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde el ele tutuşup girdikleri apartman bahçesinde, merdiven altında kamp sandalyeleri ile masa çalan biri kadın 2 kişi, bu kez de cami tuvaletinin kapı kilitleriyle tokmaklarını çaldı. Şüpheliler yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İspat Cami Mahallesi'ndeki Tahta Cami'nin tuvaletinin kapılarının tokmak ve kilit gibi demir parçaları G.K. isimli kadın ile T.S. tarafından çalındı. Polis, Paşayiğit Caddesi'nde durumundan şüphelendiği G.K. ve T.S.'yi durdurmak istedi. Polisi gören şüpheliler kaçmaya başladı. Şüpheliler, polisin takibi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen G.K. ve T.S.'nin, daha önce de el ele tutuşup girdikleri apartman bahçesindeki merdiven altından 2 kamp sandalyesi ile masa çalan 4 Nisan'da da serbest bırakılan şüpheliler olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K., savcılıkça serbest bırakılırken, T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Ele ele tutuşup hırsızlık yapmışlardı, 4 gün sonra yine aynı suçtan yakalandılar

Ele ele tutuşup hırsızlık yapmışlardı, 4 gün sonra yine aynı suçtan yakalandılar

Ele ele tutuşup hırsızlık yapmışlardı, 4 gün sonra yine aynı suçtan yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Keşan, Cami, Güncel, Haberler

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