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Elbistan'da yıkılan binada hakim çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı

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Elbistan'da yıkılan binada hakim çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, depremde yıkılan binanın altında kalan hakim çift Şeyda ve Bayram Korkmaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, depremde yıkılan binanın altında kalan hakim çift Şeyda ve Bayram Korkmaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Hakim şeyda Bayram'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 ili etkileyen depremde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görev yapan hakim çift Şeyda ve Bayram Korkmaz yaşadıkları evin yıkılmasıyla göçük altında kaldı. Gece yarısı enkazda çalışma yürüten kurtarma ekipleri çiftin cansız bedenine ulaştı. Hakim Şeyda Korkmaz'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Bayram Korkmaz'ın Elbistan'da, eşi Şeyda Korkmaz'ın da yarın memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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