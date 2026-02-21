Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla çalışmalara devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elbistan Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda durdurulan araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Demir