Elbistan'da Otluk Alanda Başlayan Yangın Geri Dönüşüm Tesisine Sıçradı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde başlayan yangın, otluk alandan geri dönüşüm tesisine sıçradı. Plastik ve ahşap atıkların tutuşması sonucu büyüyen yangın, Elbistan İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi. İş makineleri ve vidanjörlerin de yardımıyla yangın söndürüldü ancak geri dönüşüm tesisinde hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otluk alanda başlayıp geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangın söndürüldü.
Otluk alanda başlayan yangın Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisine sıçradı.
Plastik ve ahşap atıkların tutuşması sonucu büyüyen yangına Elbistan İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.
İş makineleri ve vidanjörlerin de yardımıyla söndürülen yangında, geri dönüşüm tesisinde hasar oluştu.