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Kahramanmaraş’ta elektrikli araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta elektrikli araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
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Elbistan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli araç, park halindeki otomobile çarptı. Kazada sürücü ve bir kadın yolcu yaralandı.

Kaza, Elbistan ilçesi Hacı Esat Efendi Caddesi’nde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 46 AJA 354 plakalı elektrikli
araç, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan otomobile
çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli aracın sürücüsü M.B. ile
araçta yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.





İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk
edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar
ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Haber Platformu
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