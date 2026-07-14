Kahramanmaraş’ta elektrikli araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaza, Elbistan ilçesi Hacı Esat Efendi Caddesi’nde meydanageldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 46 AJA 354 plakalı elektrikliaraç, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyonhakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan otomobileçarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli aracın sürücüsü M.B. ilearaçta yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılarambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Haber Platformu