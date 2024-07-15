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Elbistan'da Elektrik Direğinde Akıma Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti. Zihinsel engelli olan Seçkin Şahin'in yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak yapılan müdahaleye rağmen Şahin kurtarılamadı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Çiçek Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Seçkin Şahin, evinin yanındaki elektrik direğine çıktı.

Şahin'i tüm çabalara rağmen direkten indiremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince merdiven uzatıldığı sırada akıma kapılan Şahin, 8 metre yükseklikten düştü.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Şahin'in cesedi, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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