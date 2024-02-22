Elbistan'da Baba Oğlunu Öldürdükten Sonra İntihar Etti
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, oğlunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Baba ve oğul, hastanede hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, oğlunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.
Derviş Nebi Köse, (52) ile 25 yaşındaki oğlu Oğuz Kağan Köse arasında Pınarbaşı Mahallesi Şamil Sokak'taki evlerinde tartışma yaşandı.
Tartışmanın sokakta devam etmesi üzerine baba Köse, oğlunu tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
Ağır yaralanan baba ve oğul, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi'nde yaşamlarını yitirdi.