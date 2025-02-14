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Elazığlı Kübra Nur Şahin, Kur'an-ı Kerim Yarışmasında Bölge İkincisi Oldu

Elazığlı Kübra Nur Şahin, Kur'an-ı Kerim Yarışmasında Bölge İkincisi Oldu
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Bitlis'te düzenlenen 'Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın 8. bölge finaline katılan Kübra Nur Şahin, liseler kategorisinde ikinci olarak başarı elde etti. Başarısı okulunda sevinçle karşılandı.

Bitlis'te düzenlenen "Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın 8. bölge finaline katılan Elazığlı Kübra Nur Şahin, bölge ikincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce dün gerçekleştirilen yarışmaya katılan Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kübra Nur Şahin, liseler kategorisinde yarışmayı ikinci olarak tamamladı.

Yarışmada başarı elde eden Şahin, okulunda sevinçle karşılandı.

Okul yetkilileri, Şahin'in başarısından dolayı onur duyduklarını ve kendisini tebrik ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
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