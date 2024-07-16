Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Almus ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Valiliğine atandıktan sonra Almus ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Almus Kaymakamı Emre Çömen'i makamında ziyaret eden Hatipoğlu'na Türk Bayrağı hediye edildi.
Elazığ Valiliğine atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen'i makamında ziyaret etti.
Hatipoğlu'na Türk Bayrağı hediye eden Kaymakam Çömen, Vali Hatipoğlu'na yeni görev yerinde başarılar diledi.