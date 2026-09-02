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Elazığ'da Ağustos Asayiş Raporu: 163 Tutuklama

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Elazığ'da ağustosta 1043 asayiş olayında 832 şüpheli yakalandı, 53'ü tutuklandı. Uygulamalarda 1489 aranan kişi yakalandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 172 trafik kazasında 298 kişi yaralandı.

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ağustos'ta kentte meydana gelen 1043 asayiş olayında yakalanan 832 şüpheliden 53'ü tutuklandı, 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Uygulamalarda 312 bin 980 kişi ve 188 bin 670 araç kontrol edildi, aranan 1489 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 110'u tutuklandı.

Kontrol edilen araçlardan 15 bin 985'ine cezai işlem uygulandı, 996 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda, 36 tabanca, 19 tüfek, 824 fişek, 3 şarjör, 15 kesici alet, 1 kilo 790 gram esrar, 679,2 gram metamfetamin, 602,4 gram bonzai, 1746 sentetik ecza, 102,3 gram kokain, 2 kilo 394 gram skunk, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, 256 kök kenevir ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Kaçakçılığa yönelik çalışmalarda, 56 bin 780 doldurulmuş makaron, 82 kilo tütün, 3 bin 190 paket sigara, 376 elektronik sigara, 48 bin muhtelif sigara malzemesi, 150 parfüm ve dedektör ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 172 trafik kazasında 298 kişi yaralandı.

Ayrıca kayıp olarak aranan 58 kişi, çalıntı 2 otomobil ve 6 motosiklet bulundu.

Kaynak: AA
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