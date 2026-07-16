Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 11,47 km derinlikte olduğunu açıkladı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.52'de, merkez üssü Sivrice olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 11,47 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut