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Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 11,47 km derinlikte olduğunu açıkladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.52'de, merkez üssü Sivrice olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 11,47 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
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