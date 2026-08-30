Elazığ Sivrice'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk İlkokulu önünde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Kaymakam Yusuf Akın, makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Programlara, Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Ahmet Day, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sevil Ardıç, askeri personel, şehit yakınları, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA