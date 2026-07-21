Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün kalp krizi geçirdi

ELAZIĞ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, kalp krizi geçirdi. Hastanede anjiyo yapılan ve stent takılan Gün'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Elazığ Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Iğdır'da lojmanında rahatsızlandı. Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Gün'e anjiyo yapılarak stent takıldı. Aziz Gün'ün sağlık durumunun iyi olduğu ve doktorların kontrolünde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ELAZIĞ'A ATANMIŞTI

Aziz Gün, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütürken geçen hafta yayımlanan kararname ile Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı