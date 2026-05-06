Elazığ merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Elazığ merkezli gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık sonrasında 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Keban Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden "Türkiye Petrolleri borsa yatırım" reklamı aracılığıyla bir kişinin 1 milyon 996 bin 750 lira dolandırılması üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalar sonucu Ankara, Antalya, Burdur, Gaziantep, Kırklareli, Karabük, Konya, Hatay, Manisa ve İstanbul'da, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'ı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
