Haberler

Elazığ'da yağma suçuna yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, bir iş yerinin kurşunlanması ve nitelikli yağma olayına karıştığı belirlenen 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ merkezli 4 ilde yağma suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzzet Paşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanması ve nitelikli yağma olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, Elazığ, Muğla, Şanlıurfa ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6'sı ise savcılıkça salıverildi.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüphelinin cezaevinde tutuklu bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan, motosikletteki 2 şüpheliden birinin tabancayla iş yerine ateş açması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

'Gazze Kasabı'ndan Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor

Türkiye'de sadece 2 tane var! Gören bir daha dönüp bakıyor
Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı

İşte Amedspor'un yeni teknik adamı
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı

İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
Lionel Messi 45 saniyede tarihe geçti

45 saniyede tarihe geçti