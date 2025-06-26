Elazığ Keban'da Taziyeevi Hizmete Açıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde yapımı tamamlanan taziyeevi törenle hizmete açıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, Bükümlü köyünde muhtarlık öncülüğünde temeli atılan ve vatandaşların desteğiyle tamamlanan taziyeevinin açılış törenine katıldı.

Taziyeevi, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından okunan duanın ardından hizmete girdi.

Köy muhtarı Salih Turan, açılışa katılan Vali Hatipoğlu ve yetkililere teşekkür etti.

Hatipoğlu ve beraberindekiler, açılışın ardından Sağdıçlar köyünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapımı devam eden kırsal konut alanında incelemelerde bulundu.

Hatipoğlu'na, Kaymakam Furkan Atalık ve Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan da eşlik etti.