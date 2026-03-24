Keban'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yapıldı
Keban Müftülüğü tarafından düzenlenen yarışmada din görevlileri Kur'an-ı Kerim'i okudu. İlçe Müftüsü Samet Çiçen, dereceye girenleri tebrik etti.
Keban Müftülüğü tarafından müftülük binasında düzenlenen yarışmaya din görevlileri katıldı.
İlçe Müftüsü Samet Çiçen'in komisyon başkanlığında gerçekleştirilen yarışmada yarışmacılar Kur'an-ı Kerim'i okudu.
Çiçen, yarışmada dereceye girenleri tebrik etti.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan