Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobil alev aldı
Gülüşkür Köprüsünde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Gülüşkür Köprüsünde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 CHM 906 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.
Otomobili durduran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.