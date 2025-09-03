Haberler

Elazığ'ın Kovancılar İlçesinde Anız Yangını Çıktı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Ekinözü köyü kırsalında çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine yaklaşırken, itfaiye ekipleri ve köylüler yangına müdahale ediyor.

Kovancılar ilçesine bağlı Ekinözü köyü kırsalında saat 19.00 sıralarında bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bahçe ve yerleşim yerlerine de yaklaştı. İhbarla bölgeye Kovancılar ve Elazığ belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz ve 1 su ikmal aracı da bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin, köylülerin de yardımıyla yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
