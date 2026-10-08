Elazığ'ın Keban Kaymakamı Onur, Fevzi Çakmak İlkokulunda öğrencilerle buluştu

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Elazığ'ın Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Fevzi Çakmak İlkokulunu ziyaret etti.

Ziyarette okulda incelemelerde bulunan Kaymakam Onur, Okul Müdürü Burak Nemutlu'dan okul ile ilgili bilgi aldı, öğretmen, öğrenciler ve okul görevlileri ile bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Kaymakam Onur'a okula ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA