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Elazığ'ın Keban Kaymakamı Onur, Fevzi Çakmak İlkokulunda öğrencilerle buluştu

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Elazığ'ın Keban Kaymakamı Onur, Fevzi Çakmak İlkokulunda öğrencilerle buluştu
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Elazığ'ın Keban ilçesinde Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Fevzi Çakmak İlkokulunu ziyaret etti. Onur, okulda incelemelerde bulunup Okul Müdürü Burak Nemutlu'dan bilgi aldı, öğrencilerle bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre de ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Elazığ'ın Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Fevzi Çakmak İlkokulunu ziyaret etti.

Ziyarette okulda incelemelerde bulunan Kaymakam Onur, Okul Müdürü Burak Nemutlu'dan okul ile ilgili bilgi aldı, öğretmen, öğrenciler ve okul görevlileri ile bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Kaymakam Onur'a okula ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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