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Elazığ'ın Kaymakamı İçme Suyu Çalışmalarını İnceledi

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Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, 2024 yılı KÖYDES içme suyu projeleri kapsamında Pulköy ve Yeni Payam köylerinde yapılan içme suyu çalışmalarını inceledi ve köy sakinleriyle görüştü.

Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, içme suyu çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Türkmenoğlu, 2024 yılı KÖYDES içme suyu projeleri kapsamında Pulköy köyü ile Yeni Payam köyünde yapımı tamamlanan çalışmaları inceledi.

???????Türkmenoğlu, yetkilerden bilgi aldı, köy sakinleriyle görüştü.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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