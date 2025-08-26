Elazığ'ın Baskil Müftülüğüne Ferhat Elibol Atandı
Baskil Müftülüğüne atanan Ferhat Elibol, göreve başladı. Elibol, din hizmetlerinin etkinliğini artırmayı ve vatandaşlarla yakın temas kurarak hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.
Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel