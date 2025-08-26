Elazığ'ın Baskil Müftülüğüne Ferhat Elibol Atandı

Elazığ'ın Baskil Müftülüğüne Ferhat Elibol Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baskil Müftülüğüne atanan Ferhat Elibol, göreve başladı. Elibol, din hizmetlerinin etkinliğini artırmayı ve vatandaşlarla yakın temas kurarak hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Elazığ'ın Baskil Müftülüğüne atanan Ferhat Elibol, göreve başladı.

Elibol, yaptığı açıklamada, ilçede din hizmetlerinin daha etkin yürüteceklerini belirtti.

Elibol, vatandaşlarla yakın temas kurarak hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
Komisyon kurulduktan sonra bir ilk! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

Komisyon kurulduktan sonra bir ilk! DEM Parti'den İmralı hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu

Hande-Hakan çiftinin ayrılık nedeni belli oldu! Kriz çıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.