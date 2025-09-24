Haberler

Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl Keban'da
Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl, Keban ilçesinde müftülük personeli ve cami imam-hatipleriyle bir araya geldi, ardından tarihi Yusuf Ziya Paşa Cami Külliyesini ziyaret etti.

Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl, Keban ilçesine ziyarette bulundu.

Bingöl, ilçe müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Müftülük personeli, cami imam-hatipleri ve müezzinlerle görüşen Bingöl, bir süre sohbet etti.

Daha sonra Bingöl, tarihi Yusuf Ziya Paşa Cami Külliyesini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
