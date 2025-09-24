Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl Keban'da

Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl, Keban ilçesine ziyarette bulundu.

Bingöl, ilçe müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Müftülük personeli, cami imam-hatipleri ve müezzinlerle görüşen Bingöl, bir süre sohbet etti.

Daha sonra Bingöl, tarihi Yusuf Ziya Paşa Cami Külliyesini ziyaret etti.